Экс-главу УМВД Камчатки задержали по делу о превышении полномочий

Бывший руководитель управления МВД Камчатского края Михаил Киселёв задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Петропавловск-Камчатский. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его (Киселёва. — NEWS.ru) стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы, — сказал министр.

Он добавил, что позиция МВД остаётся прежней и состоит в том, чтобы выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на занимаемые ими должности и имиджевые потери для самого ведомства.

Колокольцев представил нового начальника краевого управления МВД полковника полиции Ивана Кокухина. Министр потребовал от него детально изучить проблемные направления и принять адекватные меры реагирования. В первую очередь усилить мероприятия, направленные на повышение раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.

Киселёва задержали в Москве. В отношении него возбуждены сразу два уголовных дела, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Их подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. У последнего нашли настоящий дворец. Задержанных обвиняют в коррупции.