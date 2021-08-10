У полковника ФСБ нашли особняк с золотой мебелью в Италии

По информации Генеральной прокуратуры, бывший замглавы банковского управления ФСБ полковник Дмитрий Фролов владеет четырёхэтажным особняком на итальянском озере Комо. Об этом стало известно на слушаниях в Московском гарнизонном военном суде, передаёт «Коммерсант».

Это был единственный объект, арестованный у чекиста. Здание расположено в 40 км от Милана и оценивается в €4 млн. По информации потерпевших, сейчас особняк реконструируется, к нему завезли каррарский мрамор для наружной отделки и окантованную золотом мебель.

Каждая вешалка для ванной комнаты обошлись заказчику в €2,5 тысячи, — заявил потерпевший Игорь Ткач.

При этом представитель Фролова Андрей Андрусенко заявил, что виллу купил отец его клиента. Когда владелец умер, его сын даже не заявил о правах на наследство.

В документах говорится, что подчинённый Фролова полковник Андрей Васильев и его отец владеют сотнями объектов недвижимости: их список едва уместился на девяти листах. В Генпрокуратуре уверены, что вся недвижимость, которая фигурирует в деле, была куплена на деньги, добытые преступным путём, и уже арестована.

Дело Фролова поступило в Московский гарнизонный военный суд 22 июля. По информации Генпрокуратуры, в 2007 году Фролов осуществлял надзор за деятельностью банков. По просьбе знакомого сотрудника АКБ «Кредитимпэкс» он поддержал организацию, однако уже тогда ЦБ подозревал, что банк занимается отмыванием денег. В результате учреждение проработало ещё шесть лет, а Фролов ежемесячно получал около $150 тысяч.

Кроме того, Фролова обвиняют в том, что в 2011 году он обманным путём отобрал у предпринимателя Сергея Гляделкина 12 готовых строительных объектов в Москве. Защита, правда, утверждает, что следователи не установили, какую выгоду от этого получил сам бывший силовик. Среди его активов — недостроенный дом отца в Италии, квартира, 1,3 млн рублей и $2,7 тысячи.