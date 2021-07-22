В Москве бывший замначальника управления ФСБ пойдёт под суд

В Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова. Об этом пишет «Коммерсант».

В 2007 году Фролов осуществлял надзор за деятельностью банков. По просьбе знакомого сотрудника АКБ «Кредитимпэкс» он поддержал организацию, однако уже тогда ЦБ подозревал, что банк занимается отмыванием денег. В результате учреждение проработало ещё шесть лет, а Фролов ежемесячно получал около $150 тысяч.

Кроме того, Фролова обвиняют в том, что в 2011 году он обманным путём отобрал у предпринимателя Сергея Гляделкина 12 готовых строительных объектов в Москве. Защита, правда, утверждает, что следователи не установили, какую выгоду от этого получил сам бывший силовик. Среди его активов — недостроенный дом отца в Италии, квартира, 1,3 млн рублей и $2,7 тысячи.

Ранее начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был заключён под стражу на два месяца по делу о взятках на 19 млн рублей. Такое решение вынес Ессентукский городской суд.