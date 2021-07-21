Начальника ГИБДД Ставрополья арестовали на два месяца

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В Москве в рамках дела о взятках задержали заместителя главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александра Ткаченко. Его подозревают в коррупции, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

По его словам, задержание происходило в рамках расследования дела против главы УГИБДД региона Алексея Сафонова. Подполковника полиции доставят в Ессентуки, где будет решаться вопрос о его аресте. 35 сотрудников ГИБДД...