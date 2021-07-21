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Начальника ГИБДД Ставрополья арестовали на два месяца

21:33, 21 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов заключён под стражу на два месяца по делу о взятках на 19 млн рублей. Такое решение вынес Ессентукский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ставропольский краевой суд.

Сафонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сообщили в суде.

35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым были задержаны в Ставропольском крае 20 июля. Сообщалось, что их обвиняют в коррупции. По мнению следствия, только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.

Сафонову, согласно УК РФ, грозит до 15 лет лишения свободы.

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