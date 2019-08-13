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Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что освоение лесов поможет в борьбе с пожарами.

По его словам, в настоящее время правительство выделяет серьёзные средства для профилактики этой проблемы, однако нужно воздержаться от оптимистичных оценок, так как полностью прекратить лесные возгорания не получится.

Но пожары в лесах в том числе будут уменьшаться при их освоении. Когда у лесов появится хозяин, он будет заниматься мониторингом и тушением. На огромной площади земель лесного фонда РФ в любом случае будут молнии, возгорания, связанные с человеческой деятельностью. Мы с этим будем бороться, — отметил он.

Трутнев также рассказал о готовности властей строить лесные дороги, так как такой механизм способен помочь в борьбе с пожарами, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что площадь лесных пожаров на территории Красноярского края за последние сутки увеличилась на девять тысяч гектаров и в настоящее время составляет 1,15 млн га.