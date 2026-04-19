Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 19:28

Тру сыр, смешиваю с мукой — и на этом все: рецепт отбивных из грудки — гарантированно хрустящие

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Куриные отбивные в сырном кляре — это блюдо, которое гарантирует хрустящую золотистую корочку и невероятно сочное мясо внутри.

Секрет прост: сыр и мука, смешанные в равных пропорциях, создают идеальную панировку, которая при жарке превращается в аппетитную сырную корочку.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 100 г твердого сыра, 100 г муки, 2 яйца, соль, перец, паприка.

Рецепт: куриные грудки нарежьте на стейки толщиной 1,5 см, отбейте с двух сторон, посолите, поперчите, приправьте паприкой. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с мукой. В отдельной миске взбейте яйца. Каждый кусок курицы обмакните в яйцо, затем щедро обваляйте в сырно-мучной смеси с двух сторон, слегка прижимая.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте отбивные на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
рецепты
отбивные
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.