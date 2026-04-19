Тру сыр, смешиваю с мукой — и на этом все: рецепт отбивных из грудки — гарантированно хрустящие

Тру сыр, смешиваю с мукой — и на этом все: рецепт отбивных из грудки — гарантированно хрустящие

Куриные отбивные в сырном кляре — это блюдо, которое гарантирует хрустящую золотистую корочку и невероятно сочное мясо внутри.

Секрет прост: сыр и мука, смешанные в равных пропорциях, создают идеальную панировку, которая при жарке превращается в аппетитную сырную корочку.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 100 г твердого сыра, 100 г муки, 2 яйца, соль, перец, паприка.

Рецепт: куриные грудки нарежьте на стейки толщиной 1,5 см, отбейте с двух сторон, посолите, поперчите, приправьте паприкой. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с мукой. В отдельной миске взбейте яйца. Каждый кусок курицы обмакните в яйцо, затем щедро обваляйте в сырно-мучной смеси с двух сторон, слегка прижимая.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте отбивные на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

