Тропическое лето: как в Москве проходит фестиваль «Цветочный джем» Цветочный фестиваль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве проходит фестиваль «Цветочный джем: тропическое лето». В его рамках на столичных улицах и в парках возникли висячие сады с настоящими лианами, многометровые зеленые стены, цветочные арки и галереи, водные сады, а также целые тропические острова. Фотокорреспондент NEWS.ru побывал на двух площадках фестиваля.

Первая площадка — «Москва нашего детства» в сквере на Пресненской набережной. Цветочные ностальгические арт-объекты напоминают об истории любимого города 1970-80-х гг: автомат с газировкой, газетный киоск, песочница «гриб», старая автобусная остановка, телефонная будка, шахматный стол. Все эти объекты увиты зеленью.

Вторая площадка — «Город цветов» на Манежной площади. Ландшафтные дизайнеры вдохновились дубайским парком Miracle Garden и создали целый город из цветов. Дома среди полей и живых арок, яркие блики от крыш — всё в этом волшебном городе создано из ярких однолетников и многолетников, цветущих весь сезон.

Кадры фестиваля «Цветочный джем», который продлится в Москве до 11 сентября, — в галерее NEWS.ru.