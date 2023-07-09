Триста снарядов по ДНР, ракета рядом с Крымом: как ВСУ атакуют РФ 9 июля

Фото: МО Украины

За последние 24 час ВСУ 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации организации, ВСУ выпустили по региону 328 снарядов. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-блоге заявил о работе ПВО под Мелитополем — прозвучали три взрыва. Подробности обстрелов РФ со стороны ВСУ: есть ли пострадавшие и разрушения — в материале NEWS.ru.

ВСУ выпустили 328 снарядов по ДНР

Представительство ДНР в СЦКК завило, что за прошедшие 24 часа ВСУ 58 раз обстреляли территорию республики, из них 38 атак зафиксированы на донецком направлении. Организация подчеркнула, что ВСУ использовали 155-мм артиллерию.

«На горловском 13 обстрелов из артиллерии 155 и 152-мм. На ясиноватском семь обстрелов из артиллерии 155 и 152-мм. Выпустив 328 единиц различных боеприпасов», — отметили в СЦКК.

Там добавили, что под огнем оказались семь населенных пунктов (н.п.) ДНР: Горловка (Никитовский район), Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы города) и Старомихайловка.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины, в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Пантелеймоновке», — рассказали в СЦКК.

По данным организации, за прошедшие сутки повреждения получили 13 жилых домов в Кировском и Киевском районах Донецка, в Ясиноватой и Никитовском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Фото: МО Украины

Под Мелитополем прогремели три взрыва

По словам Рогова, в Мелитопольском районе Запорожской области прозвучали три взрыва. По предварительной информации, отметил он, в регионе работала ПВО.

«По предварительной информации — отработало ПВО. Подробности позже», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией».

В районе Керчи сбита крылатая ракета

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале 9 июля заявил, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Руководитель региона добавил, что повреждений и пострадавших не было.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — подчеркнул Аксенов.

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Белгородскую область из артиллерии и минометов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале привел статистику обстрелов региона со стороны ВСУ:

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— В Белгородском районе из артиллерии обстреляли села Устинка и Журавлевка, зафиксировали восемь и пять прилетов снарядов соответственно. Глава субъекта добавил, что ни в одном из упомянутых н.п. пострадавших и разрушений не было.

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— В Борисовском районе на окраине села Цаповка ВСУ сбросили с БПЛА одно самодельное взрывное устройство, обошлось без последствий.

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— В Валуйском городском округе по селу Долгое выпустили три артиллерийских снаряда, по селу Вериговка — семь мин, ни в одном из н.п. пострадавших и разрушений не было.

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— В Грайворонском городском округе из ствольной артиллерии обстреляна окраина села Мокрая Орловка, зафиксировали 10 прилетов снарядов, никто не пострадал, разрушений не было.

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— В Шебекинском горокруге по селам Новая Таволжанка и Муром выпустили пять мин, по МАПП «Шебекино» — один минометный снаряд, ни в одном из н.п. городского округа пострадавших и разрушений не было.

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