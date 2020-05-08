Тридцать пять тысяч штрафов оплатят москвичи за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/28dd8866-9174-11ea-9069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичи оплатят 35 тыс. штрафов, которые на сегодня выписаны им за нарушение режима самоизоляции. Ни одно постановление не было обжаловано, выносятся они на основании официального письма о выявлении нарушения.

Штрафы касаются тех людей, которые подписали добровольное согласие о нахождении дома в связи с заболеванием коронавирусом или ОРВИ в лёгкой форме или проживанием в одной квартире с такими людьми. Нарушения выявляются при помощи камер фото- и видеофиксации и приложения «Социальный мониторинг», сообщает ТАСС.

Что касается приложения, то порядок его использования предполагает обязательную авторизацию и регулярное нахождение человека дома за весь период его лечения. И голословные утверждения пациента о том, что он находился дома, не будут являться в данном случае доказательством того, что он не нарушал режим самоизоляции.

Если же человек уверен, что штраф пришёл ему по ошибке или в результате сбоя в работе приложения «Социальный мониторинг», он может его обжаловать. Для этого нужно дождаться официального заказного письма, где будут подробно изложены обстоятельства совершения правонарушения. И тогда можно будет отправить жалобу в электронной или письменной форме в контролирующий орган либо в суд по месту жительства. Но сделать это нужно в течение десяти дней с момента получения официальной бумаги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы будут штрафовать за нарушение введённого из-за распространения коронавируса масочного режима на рабочих местах. Об этом заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.