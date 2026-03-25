Три вида муки, грибы и лук — превращаю простые ингредиенты в лакомство для всей семьи: готовлю так, и зразы не нужны

Казалось бы, обычные ингредиенты — мука, грибы, лук. Но в процессе приготовления они превращаются в удивительно гармоничное блюдо, где нежная текстура кнедликов идеально сочетается с насыщенной грибной начинкой.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 100 г, мука гречневая — 50 г, мука рисовая — 50 г, яйца — 2 шт., сметана — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки: шампиньоны свежие — 300 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная головка), масло растительное — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для подачи: сметана, зелень укропа или петрушки.

Как готовлю

Сначала готовим начинку: лук мелко нарезаем и пассеруем на растительном масле до прозрачности. Грибы режем пластинами, добавляем к луку и обжариваем до испарения жидкости и легкого румянца. Солим, перчим по вкусу и остужаем.

Для теста в миске смешиваем все три вида муки, разрыхлитель и соль. Добавляем яйца и сметану, замешиваем однородное, мягкое и немного липкое тесто.

На припыленной мукой поверхности раскатываем пласт толщиной около 0,5 см. Стаканом или формой вырезаем кружки.

На каждый кружок выкладываем чайной ложкой остывшую грибную начинку, защипываем края, формируя аккуратные кнедлики. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке около 10–12 минут до появления золотистого оттенка. Подаем горячими со сметаной и свежей зеленью.

