Три решения по делу семьи Хачатурян

Против Михаила Хачатуряна — отца трёх девушек, которых судят за его убийство — возбудили уголовное дело по трём статьям: принуждение к действиям сексуального характера, истязание и насильственные действия сексуального характера. Всё это якобы было совершено в отношении девушек, что, по мнению их защиты, послужило мотивом убийства. NEWS.ru переговорил с адвокатами обеих сторон, которые рассказали, почему от родственников Михаила не было получено разрешение на возбуждение дела ранее, о роли СМИ в деле и о том, как новое расследование повлияет на судьбу сестёр.

Адвокат сестёр Хачатурян Алексей Липцер

— Как решение о возбуждении дела может отразиться на деле сестёр?

— Тут два варианта развития событий. Первый — положительный для нас — если в случае расследования будет установлена виновность Михаила и дело будет направлено в суд, где будет вынесен соответствующий приговор. Это будет дополнительным доказательством того, что девушки говорят правду, что они действительно находились в состоянии необходимой обороны. Второй, негативный для нас сценарий — в ходе расследования будет опровергнута причастность Михаила Хачатуряна. Тогда это будет влиять на мотив совершения преступления в нашем деле. В этом случае необходимо будет следствию искать другой мотив совершения девушками преступления.

— А какова будет ваша роль в новом деле?

— Сейчас девушек должны будут признать потерпевшими в рамках возбуждённого дела в отношении Михаила Хачатуряна. Их должны будут опрашивать, они должны будут давать показания по всем эпизодам -— домогательствам, истязанию. Естественно, мы будем полноправными участниками этого уголовного расследования.

— Вердикт по новому делу может быть вынесен до вердикта по делу сестёр?

— Нет, такого не будет. Как раз таки основание для возвращения уголовного дела в отношении сестёр из городского суда ранее было в том, что необходимо было принять окончательное решение по ситуации с Михаилом. Следствию сначала надо будет расследовать дело в отношении отца, а потом уже заниматься делом в отношении девушек.

— То, что дело против Михаила Хачатуряна возбудили, —​ показатель какой-то гуманизации правосудия или это обычный, ожидаемый шаг?

— По нашему мнению, дело должны были возбудить ещё в 2019 году. Однако это невозможно было сделать без согласия родственников Михаила. Они этого не делали до недавнего времени. Дали осенью 2020 года.

— А почему раньше не давали, а теперь дали?

— В отношении умершего можно проводить полноценное расследование только при согласии родственников. Видимо, они поначалу боялись расследования дела в отношении Михаила Хачатуряна, но когда дело поступило в суд с мотивом совершения преступления в отношении девушек, где было подробно расписано всё, что он с ними делал на протяжении пяти лет, они поняли, что единственная возможность его реабилитировать — доказать невиновность в рамках уголовного дела.

Адвокат родственников Михаила Хачатуряна Ольга Халикова

— Насколько я понимаю, дело в отношении отца сестёр Хачатурян возбудили после соответствующего согласия родственников?

— Согласие на самом деле не требуется. Если есть основания для возбуждения, то следственные органы и так это делают. Мы просто инициировали отмену постановления об отказе в возбуждении дела, которое было ранее вынесено. После отмены постановления с нашей стороны было дано одобрение на то, чтобы уголовное дело рассматривалось в общем порядке. Возбуждение уголовного дела против Михаила Хачатуряна не стало для нас новостью, так как мы всё сделали для всестороннего разбирательства вопросов о сексуальном и физическом насилии в отношении сестёр.

— В СМИ писали, что ваши подопечные сначала были против того, чтобы возбуждали это уголовное дело, а потом передумали — это правда?

— Нет, мы не не хотели. Нас другая сторона обвиняла в том, что мы, мол, не хотим обжаловать постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Однако мы эту жалобу подали. Другая сторона сама настаивала в Басманном суде на том, чтобы это постановление об отказе было оставлено в силе. Они не настаивали на проведении проверки. Если бы они были уверены, что сексуальное насилие было, они бы, естественно, настаивали на возбуждении дела. Они, наоборот, настаивали на том, чтобы решение в том виде, в котором оно было вынесено, необходимо оставить. В СМИ они давали информацию, что, наоборот, мол, по решению суда они будут признаны потерпевшими. Их позиции на суде и в СМИ отличаются. Сейчас они уверяют, что их признают потерпевшими и девочек точно оправдают. Это не совсем так. Мы хотим в этой ситуации разобраться, чтобы было вынесено законное решение по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием события преступления.

Мария Хачатурян Сергей Булкин/NEWS.ru

— А то, что вы какое-то время не обжаловали, — просто потому что не успевали?

— Была смена адвокатов. Ушли те, которые представляли нашу сторону на протяжении года. Произошёл некий дисбаланс в информационном поле — наши оппоненты обо всём этом не рассказывали. Когда мы стали вести это дело, сразу сказали, что постановление нужно обжаловать. Это всё заняло какое-то время. К тому же с момента подачи жалобы и до решения прошло 4-5 месяцев. Суды работают из-за коронавируса небыстро. Хочу ещё напомнить, что в Мосгорсуд и Бутырский суд были возвращены дела (сестёр Хачатурян. — NEWS.ru) в связи с нарушениями, которые допустили органы предварительного расследования. Было сказано, что необходимо было провести проверку должным образом и что нужно предпринять все необходимые следственные мероприятия по установлению мотива и способа преступления. Только после этого нужно направить дело в суд.

— Какие действия по новому возбуждённому делу ожидаются в будущем?

— Сейчас Следственный комитет должен принять одно из трёх решений: отказать в уголовном деле, возбуждать или направить по подследственности. В ближайшее время они должны будут определиться с этим.