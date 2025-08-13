Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 07:26

Три ингредиента — идеальный омлет по-французски! Суперзавтрак за 5 минут

Омлет «Пуляр» — это французский завтрак, который покорит вас своей простотой и изысканностью. Всего три ингредиента и особая техника приготовления превращают обычные яйца в нежное, воздушное блюдо. Такой омлет получается легким, почти невесомым, с идеально гладкой поверхностью.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 2 ст. л. молока и щепотка соли. Яйца нужно взбивать ровно 30 секунд — смесь должна быть однородной, но не пышной. Разогрейте антипригарную сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне, затем убавьте температуру до минимума и влейте яичную массу.

Секрет идеального омлета — в особой технике приготовления. Деревянной лопаткой аккуратно подгребайте края омлета к центру, наклоняя сковороду, чтобы жидкая часть стекала на освободившееся место. Через 3–4 минуты, когда омлет схватится, но останется слегка влажным внутри, сложите его трехслойным конвертом и переверните на тарелку.

