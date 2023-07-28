Тревел-блогер рассказала, чем интересен Таиланд для россиян-спортсменов Тревел-блогер Ансталь: в Таиланде много спортивных залов и нежирная еда

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В Таиланде много отелей со спортзалами, спортплощадками, особенно для занятий тайским боксом, сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь, рассказывая, почему спортсмены из России выбирают эту страну для отдыха. Кроме того, по ее словам, в королевстве вся еда нежирная, подходящая для ЗОЖ-питания.

Многие туристы выбирают Таиланд для активного отдыха, занятия спортом либо отправляются с тренерами на сборы. В основном едут занимающиеся единоборствами, потому что в стране много отелей со спортзалами, спортплощадками, особенно для занятий тайским боксом, — сообщила Ансталь.

Она отметила, что основу рациона тайцев составляют рис, курица, рыба, мясо, фрукты и овощи, свежевыжатые соки. Такое диетическое питание подходит людям, которые следят за своим здоровьем и спортсменам.

Единственное, что стоит знать спортсменам, желающим совершить пробежку — не везде это можно. Для пробежек есть пара очень красивых мест: водохранилище Банг-Вад, озеро Найхарн. Если ехать в Паттайю, то там есть пляж Джомтьен с беговыми дорожками, — резюмировала Ансталь.

Ранее в Таиланде сообщили о росте числа туристов из России на 1000%. По данным Министерства туризма, за первые шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тысяч россиян. В местной туристической ассоциации отметили, что РФ оказалась «источником туристов № 1 на острове».