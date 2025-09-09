Тревел-блогер объяснила, на чем можно сэкономить круглую сумму в поездке

Чтобы сильно сэкономить на отдыхе осенью, можно выбирать не самые популярные авиарейсы и перевозчиков «попроще», посоветовала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, можно также «поиграть» с датами вылета — иногда билеты на самолет, вылетающий на день раньше или позже, стоят сильно дешевле. Также она порекомендовала следить за курсом валют.
Можно сэкономить, выбирая не самые комфортные авиарейсы: лететь туда в обеденное время, а обратно утром. Можно выбирать перевозчиков «попроще» и «поиграть» с датами вылета: посмотреть на день раньше и позже. Бывает, что разница в цене существенная. Следует отслеживать курс валюты: когда она падает — это лучший момент для бронирования тура, — пояснила Ансталь.
Однако она подчеркнула, что на некоторых вещах экономить категорически не стоит. Например, тревел-блогер посоветовала никогда не скупиться при покупке медицинской страховки. По ее словам, это одна из самых важных вещей на отдыхе за границей.
Ранее директор туристической компании Ксения Переина назвала идеальный вариант для короткого осеннего путешествия. Она посоветовала посетить Саввино-Сторожевский монастырь в подмосковном Звенигороде. По ее словам, осень здесь выглядит «очень по-русски». Переина отметила, что помимо храмового комплекса стоит посетить местную сыроварню.