Тревел-блогер объяснила, на чем можно сэкономить круглую сумму в поездке Тревел-блогер Ансталь: пересмотр даты вылета поможет сэкономить на путешествии

Чтобы сильно сэкономить на отдыхе осенью, можно выбирать не самые популярные авиарейсы и перевозчиков «попроще», посоветовала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, можно также «поиграть» с датами вылета — иногда билеты на самолет, вылетающий на день раньше или позже, стоят сильно дешевле. Также она порекомендовала следить за курсом валют.

Можно сэкономить, выбирая не самые комфортные авиарейсы: лететь туда в обеденное время, а обратно утром. Можно выбирать перевозчиков «попроще» и «поиграть» с датами вылета: посмотреть на день раньше и позже. Бывает, что разница в цене существенная. Следует отслеживать курс валюты: когда она падает — это лучший момент для бронирования тура, — пояснила Ансталь.

Однако она подчеркнула, что на некоторых вещах экономить категорически не стоит. Например, тревел-блогер посоветовала никогда не скупиться при покупке медицинской страховки. По ее словам, это одна из самых важных вещей на отдыхе за границей.