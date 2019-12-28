https://static.news.ru/photo/6b39d670-2af3-11ea-8038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственниками и членами их семей, но и третьим лицам. Но есть одно условие — предварительное согласования с самим пациентом, рассказали представители ведомства.

По поступившим в Минздрав России предложениям в проект приказа министерства здравоохранения России уже внесена правка, в соответствии с которой будет разрешено посещение не только близкими родственниками и членами семьи, но и <...> иными лицами, — цитирует сообщение АГН «Москва».

В настоящий момент документ находится на стадии общественного обсуждения.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает излишне эмоциональной оценку вице-премьера Татьяны Голиковой проведения оптимизации здравоохранения в регионах. Голикова ранее назвала эту оптимизацию «ужасной».

По словам Скворцовой, изначально перед Минздравом были поставлены определённые условия: запрет на закрытие медучреждений, являющихся единственными для какой-то территории, детских отделений, отделений скорой помощи. Министр заверила, что говоря об оптимизации, речь велась «только о крупных городах, о дублирующихся, излишних койках, как правило, терапевтического профиля».