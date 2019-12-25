https://static.news.ru/photo/52e1da96-2729-11ea-9046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает излишне эмоциональной оценку вице-премьера Татьяны Голиковой проведения оптимизации здравоохранения в регионах. Голикова ранее назвала эту оптимизацию «ужасной».

Программа оптимизации, действительно, по-разному проведена в разных регионах. Наверное, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться, что снизились доступность и качество. Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более, чем на пять лет, — цитирует ТАСС Скворцову.

По словам Скворцовой, изначально перед Минздравом были поставлены определённые условия: запрет на закрытие медучреждений, являющихся единственными для какой-то территории, детских отделений, отделений скорой помощи. Министр заверила, что говоря об оптимизации, речь велась «только о крупных городах, о дублирующихся, излишних койках, как правило, терапевтического профиля».

Как писал NEWS.ru, ранее Татьяна Голикова в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» заявила о том, что во многих регионах страны оптимизация здравоохранения «была проведена ужасно». По её словам, и качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились. Она добавила, что вина за это лежит на всех, и надо искать не виновного, а пути решения проблемы.