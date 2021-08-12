Третий из сбежавших из ИВС в Подмосковье сдался полиции

Ещё один заключённый, сбежавший из подмосковного ИВС в Истре, сам сдался силовикам. Он стал третьим пойманным. Об этом пишет «112».
Мужчина сам
На текущий день розыск остальных сбежавших продолжается.
В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. По предварительной информации, они скрутили замки гаечным ключом и вышли через заднюю дверь режимного объекта.
Помимо подозреваемого в убийстве Маругова силовики разыскивают обвиняемых в кражах граждан Молдавии Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетерю.