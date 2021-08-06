Побег заключённых из изолятора в Истре: что известно к этому часу

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истра. Они якобы скрутили замки и вышли через заднюю дверь режимного объекта. По данному факту прокуратура Московской области начала проверку. Подробности инцидента — в материале NEWS.ru.

Из ИВС отдела МВД по городу Истра сбежали Александр Бутнару, Денис Грозаву, Александр Мавриди, Николай Тетеря и Иван Цуркану. По предварительной информации, они не вооружены, при побеге никто из сотрудников режимного учреждения не пострадал, одного из них задержали и проверяют на причастность к инциденту. Этот силовик якобы мог допустить «преступную халатность, при которой побег стал возможен».

t.me/vchkogpu

В прокуратуре Московской области начали проверку, в ходе которой «будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц».

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев, — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщила представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий, побег произошёл 6 августа около 4:00. В это время пять человек «через спецприёмник с применением предметов, запрещённых в обороте в помещении ИВС, предположительно, гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег».

Прокуратура Московской области

После побега СК завёл уголовное дело по факту превышения должностных полномочий «неустановленными сотрудниками ИВС».

Рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбуждённого по факту побега из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области, — подчеркнули в управлении.

По данным издания Baza побег произошёл после 2:30. По одной из версий, заключённые «просто вышли через заднюю дверь изолятора» после того, как они сломали форточку для кормления в двери, выкрутили винты и сняли замок. Затем злоумышленники проследовали через весь изолятор, сбили на улице с ворот навесной замок и скрылись.

Прокуратура Московской области

В 2:46 пятеро заключённых попали в объективы камер наблюдения, установленных на жилом доме неподалёку от изолятора. На кадрах можно увидеть, как мужчины быстро перемещаются по улице. Они якобы направлялись в сторону железнодорожной станции, которая находится в 20 минутах ходьбы от ИВС. Сотрудники учреждения обнаружили исчезновение арестантов лишь ближе к 4:00 во время обхода.

По информации Telegram-канала «112», Александр Мавриди (он якобы стал инициатором побега) обвиняется по ч.1 ст.105 УК (убийство), Николай Тетеря, Денис Грозаву и Александр Бутнару — по ст. 158 УК (кража), Иван Цуркану — по ст. 318 УК (насилие в отношении представителя власти).

Однако, как отмечают в управлении СК по Подмосковью, все сбежавшие, кроме Мавриди, привлекаются к уголовной ответственности за кражи. Согласно распространённым ориентировкам Бутнару, Грозаву, Тетеря и Цуркану являются уроженцами Молдовы. Силовики начали поиски беглецов в соседних регионах, в том числе в Москве.

Прокуратура Московской области

По данным «Комсомольской правды», за сутки до побега Мавриди устроил драку с сокамерниками, после чего его перевели в другую камеру. Причём якобы он сам выбрал себе новое помещение, где находился человек (позднее ставший соучастником побега), с которым у него «сложились добрые отношения». После этого дежурный ИВС перевёл Мавриди из седьмой камеры в четвёртую, не закрыв «кормушку». Сейчас именно этот сотрудник (по некоторым данным его зовут Сергей Л.) задержан.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, после побега в камере остались двое заключённых, которые утверждают, что спали и ничего не видели .

Александр Мавриди обвиняется в убийстве Владимира Маругова, владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». Преступление было совершено 1 ноября 2020 года, когда двое налётчиков проникли к нему в дом под Истрой, связали его спутницу Сабину, а затем выстрелили в предпринимателя из арбалета, отчего тот скончался на месте.

Как писал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, по одной из версий, бизнесмен отказался сообщать налётчикам тайники, где спрятаны деньги. Однако, в последние годы предприниматель имел множество конфликтов, в том числе и со своей экс-супругой Татьяной, от которой ушёл после 20 лет брака, а также с партнёрами по бизнесу.

Через день после убийства по подозрению в совершении преступления был задержан Александр Мавриди, который якобы состоял в близких отношениях с бывшей женой Маругова. Хотя на допросе женщина отрицала связь с задержанным.

Примечательно, что в квартире Александра Мавриди был обнаружен прикованным к кровати заложник. Им оказался адвокат Алексей Завгородний, который в том числе защищал киллера Александра Солоника (Сашу Македонского). У него задержанный якобы вымогал недвижимость.

В автомобиле Мавриди силовики нашли российские гражданские паспорта, различные документы, а также медицинские препараты. Следствие полагало, что подозреваемый причастен не только у убийству Маругова и похищению Завгороднего, но и к другим преступлениям, связанным с мошенничествами с квартирами одиноких жителей столичного региона.

В ноябре Александра Мавриди арестовали, а затем в СИЗО отправился ещё один подозреваемый в убийстве Владимира Маругова — Паша Ахмедов.

В интервью NEWS.ru адвокат Зелимхан Бициев высказал предположение, почему Мавриди, который несколько месяцев содержится под арестом, находился не в СИЗО, а в ИВС.

Перевод из СИЗО в ИВС возможен, когда это необходимо следственным органам для следственных действий, либо когда рассматривают уголовное дело в суде за пределами населённых пунктов, где находится СИЗО и из которых доставлять ежедневно в суды обвиняемых достаточно проблематично. Но по закону в ИВС они могут находиться не более 10 суток в течение месяца. Основанием для перевода из СИЗО в ИВС является постановление следователя или суда. В отношении данных лиц (сбежавших. — NEWS.ru) в ИВС могли быть очные ставки, опознания или просто допросы. Оригинал постановления [о переводе в ИВС] должен находится у конвоиров и в СИЗО. И сейчас при побеге следственные органы будут проверять наличие этих документов. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

По мнению адвоката, конвоирам грозит уголовное преследование, если подтвердится информация что замки вскрывались гаечным ключом, потому что такой предмет «под мышкой прятать невозможно, а досмотр проводится на постоянной основе». Поэтому, подчёркивает Бициев, лицо, которое производило осмотр, не выполнило своих обязанностей так, как требует этого должностная инструкция.

Юрист предположил, что скорее всего побег заключённые могли совершить с посторонней помощью, поскольку не зная, что и как устроено в ИВС, а также сколько замков придётся открывать, сделать это «было бы проблематично».