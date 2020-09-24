Третий адвокат Ефремова вновь обжаловал его приговор

https://static.news.ru/photo/b4c8e37e-fe62-11ea-acaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый, третий по счету, адвокат российского актёра Михаила Ефремова Пётр Хархорин, специализирующийся на делах по ДТП, попросил назначить артисту наказание, не связанное с лишением свободы. Защитник фигуранта обратился с апелляционной жалобой на приговор, заявили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, — цитирует инстанцию ТАСС.

Хархорина считают одним из лучших юристов РФ, работающих по делам о дорожно-транспортных происшествиях. Ещё один новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов выяснил неожиданные обстоятельства в деле актёра. Оказалось, что жена погибшего Сергея Захарова Маргарита, которая выступала в роли потерпевшей, находилась на грани развода с мужем. Соответствующий документ — заявление о разводе, датированное 25 мая того года, — нашёлся в мировом суде в Рязани. Инициатором развода была Маргарита Захарова, хотя в суде защита потерпевшей стороны уверяла, что в семье разлада не было. Именно поэтому, считает Филиппов, вдова прекрасно понимала непрочность своего положения и просила компенсацию за смерть мужа всего в 1 рубль.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актёра Михаила Ефремова, занимается созданием фонда его памяти для оказания материальной помощи родным жертв автоаварий. Об этом 23 сентября заявил адвокат Александр Добровинский.