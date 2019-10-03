https://static.news.ru/photo/000c8cda-e66a-11e9-8251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более 42% россиян ключевым фактором в вопросе о рождении ребёнка считают помощь государства с приобретением жилья. Треть граждан (33%) готовы завести ребёнка в случае, если правительство поможет им приобрести квартиру или дом. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Дети Mail.ru».

Кроме того, каждый пятый опрошенный хотел бы бесплатно пользоваться услугами няни. Однако больше половины россиян (52%) не знают о программах поддержки семей, реализуемых в регионах, 27% считают государственную поддержку неэффективной.

Самым сложным в воспитании детей являются финансовые трудности, заявили 18% респондентов. 12% считают проблемой снижение уровня дохода.

Как ранее писал News.ru, опрос показал, что среднестатистическому россиянину необходимо более 160 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. При этом больше всего денег нужно жителям Москвы.