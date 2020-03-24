Сотрудник фитнес-центра «Режим» в Нижнем Новгороде опубликовал в сторис Instagram снимок с полной женщиной, которая занималась на беговой дорожке, и сопроводил его оскорбительным комментарием.
Однако пользователи соцсетей не оценили юмор спортсмена, отметив, что в спортзалах не принято смеяться над новичками.
Если человек пришёл в зал изменить себя, к этому относились с уважением, — написал один из комментаторов.
Но нашлись и те, кто заступился за тренера. По их словам, таким образом он мотивировал людей заняться своей фигурой.
В свою очередь руководства фитнес-центра принесло извинения за сотрудника, назвав такое поведение неприемлемы.
Именно поэтому тренер, позволяющий себе подобное, в клубах нашей сети больше не работает, — подчеркнули в «Режиме».
В клубе также отметили, что с тренерским составов была проведена беседа на тему уважения к клиентам.
При этом сам тренер не видит в своём поступке ничего плохого. На своей странице в Instagram он представляет себя как бывшего артиста цирка и человека, который научит «жрать и худеть»,
Ранее NEWS.ru писал, что одна из редакторов телепрограммы «Пусть говорят» крайне неудачно пошутила на своей странице в социальной сети при подготовке шоу. Она искала для следующего эфира девушку определённого типажа — мулатку. Редактор никак не могла выполнить свою работу, в результате чего опубликовала пост, который многие посчитали оскорбительным и расистским.
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