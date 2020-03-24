https://static.news.ru/photo/1650ca5a-6db6-11ea-89ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник фитнес-центра «Режим» в Нижнем Новгороде опубликовал в сторис Instagram снимок с полной женщиной, которая занималась на беговой дорожке, и сопроводил его оскорбительным комментарием.

Однако пользователи соцсетей не оценили юмор спортсмена, отметив, что в спортзалах не принято смеяться над новичками.

Если человек пришёл в зал изменить себя, к этому относились с уважением, — написал один из комментаторов.

Но нашлись и те, кто заступился за тренера. По их словам, таким образом он мотивировал людей заняться своей фигурой.

arch_shredz/instagram.com

В свою очередь руководства фитнес-центра принесло извинения за сотрудника, назвав такое поведение неприемлемы.

Именно поэтому тренер, позволяющий себе подобное, в клубах нашей сети больше не работает, — подчеркнули в «Режиме».

В клубе также отметили, что с тренерским составов была проведена беседа на тему уважения к клиентам.

При этом сам тренер не видит в своём поступке ничего плохого. На своей странице в Instagram он представляет себя как бывшего артиста цирка и человека, который научит «жрать и худеть», передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что одна из редакторов телепрограммы «Пусть говорят» крайне неудачно пошутила на своей странице в социальной сети при подготовке шоу. Она искала для следующего эфира девушку определённого типажа — мулатку. Редактор никак не могла выполнить свою работу, в результате чего опубликовала пост, который многие посчитали оскорбительным и расистским.