Тренер назвала обувь, в которой нельзя заниматься спортом Тренер Гуляева посоветовала не заниматься спортом в открытой обуви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заниматься спортом не следует в открытой обуви без задника, так как это может привести к травмам, предупредила фитнес-тренер Юлия Гуляева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что также стоит отказаться от кроссовок на танкетке. По ее словам, в такой обуви вес тела неравномерно распределяется по стопе во время тренировки.

Однозначно опасно заниматься в зале в открытой обуви, без задника (она не фиксирует стопу), а также в кроссовках на танкетке из-за неправильного распределения веса тела по стопе. Это обувь для прогулок в городе, а не для зала, — уточнила тренер.

По словам Гуляевой, при выборе спортивной обуви в первую очередь нужно думать о своем комфорте. Специалист рекомендует брать кроссовки с запасом в 0,5 см из-за того, что во время занятий увеличивается нагрузка на стопу. Мыс при этом не должен быть узким, пальцы должны свободно двигаться в обуви. Тренер также посоветовала обратить внимание на современные синтетические материалы, которые отводят влагу.

Спортивный тренер Мария Волынкина ранее рассказала, что подходящее время для тренировок каждый человек выбирает самостоятельно, так как в разное время суток организм ведет себя по-разному. По ее словам, утром температура тела ниже, поэтому необходимо больше времени для разогрева мышц.