Тренер дала советы, как организовать свидание на катке Тренер Шилина: для свиданий лучше выбрать крытые катки

Для первого свидания лучше выбрать крытый каток, рассказала LIFE.ru старший тренер, преподаватель по фигурному катанию на коньках сети ледовых комплексов Татьяна Шилина. Она отметила, что в таком случае температура будет более комфортной, а лед более качественным.

Тренер также призвала не игнорировать правила катка — избегать резких поворотов и не создавать аварийных ситуаций. По словам Шилиной, запрещено тянуть партнера за руки или толкаться.

Она отметила, что одежду для катка необходимо выбрать теплую и мягкую. Это поможет не замерзнуть и смягчит удар в случае падения.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, что, чтобы не заболеть после прогулки зимой, стоит соблюдать ряд правил. По ее словам, собираясь на улицу или на открытый каток, необходимо одеться по погоде и взять запасные аксессуары.