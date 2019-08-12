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Транспортный комплекс столицы отметит 50-летие мультфильмов «Крокодил Гена», «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Бременские музыканты» и «Умка», украсив автобус, поезд в метро и остановки изображениями полюбившихся всем героев.

Праздничный автобус будет курсировать до 9 ноября по магистральному маршруту м9 от станции метр «Владыкино» до Китай-города.

Поезд с героями мультиков начнёт перевозить пассажиров московского метро в сентябре на Серпуховско-Тимирязевской линии.

В честь юбилея появятся 40 тысяч тематических карт «Тройка» с Чебурашкой, бременскими музыкантами, Винни-Пухом и персонажами «Ну, погоди!». Также желающие смогут приобрести продукцию с дизайном «Союзмультфильма» на стойках «Живое общение».

Помимо этого, Центр организации дорожного движения осенью два «детских» паркона с героями и выпустит светоотражающие браслеты.

Для нас большая честь запускать совместный проект с культовой киностудией. На её мультфильмах выросло уже не одно поколение, поэтому мы уверены, что пассажирам будет приятно увидеть в транспорте знакомых с детства героев, — отметил заместитель Мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

В свою очередь председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва добавила, что проект напомнит москвичам и гостям города о любимых персонажах, поможет взглянуть на них с новой стороны и вновь обратиться к «богатейшей „золотой коллекции“» российской мультипликации.

Ранее News.ru писал, что Сбербанк подтвердил планы по сотрудничеству с «Союзмультфильмом». После разработки стратегии будут определены контрактные решения.