То самое магазинное печенье, но домашнее — готовлю так, и дети в восторге

Поговорим о воссоздании популярного шоколадного печенья с кремовой начинкой, которое получается даже вкуснее магазинного варианта. Нежное шоколадное печенье в сочетании с масляно-сливочным кремом и глазурью создает идеальный баланс текстур и вкусов. Этот рецепт позволяет контролировать качество ингредиентов и приготовить любимое лакомство без консервантов.

100 г размягченного сливочного масла взбивают с 120 г сахара, добавляют 1 яйцо и 0,5 ч. л. ванилина. Просеивают 175 г муки, 25 г какао, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Замешивают тесто, раскатывают, вырезают кружки. Выпекают при 180 °C 10–12 минут. Для крема взбивают 60 г масла с 120 г вареной сгущенки. Для глазури растапливают 150 г шоколада с 30 г масла. Собирают печенье, промазывая кремом, окунают в глазурь.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

