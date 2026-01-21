Атака США на Венесуэлу
Торт «Красный бархат» уже не в тренде. Готовлю «Кофейно-ореховый» — бисквит с грецким орехом, кофейная пропитка и сливочный крем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Торт «Красный бархат» уже не в тренде. Готовлю «Кофейно-ореховый» — бисквит с грецким орехом, кофейная пропитка и сливочный крем. Это гениально просто и невероятно вкусно: изысканный десерт для истинных ценителей насыщенных и благородных вкусов.

Получается обалденная вкуснятина: плотный, влажный и очень ароматный ореховый бисквит, пропитанный крепким кофейным сиропом, и покрытый пышным облаком самого нежного сливочного крема с лёгкой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита: 4 яйца, 150 г сахара, 100 г молотых грецких орехов, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Для пропитки: 100 мл крепкого кофе, 2 ст. л. сахара. Для крема: 500 мл сливок 33%, 250 г сливочного сыра (или маскарпоне), 100 г сахарной пудры. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с половиной сахара до светлой массы, аккуратно вмешайте молотые орехи, муку и разрыхлитель. Белки взбейте с оставшимся сахаром в устойчивую пену и бережно соедините с ореховым тестом. Выпекайте в форме при 180°C 30-35 минут. Остудите и разрежьте на 2-3 коржа. Для пропитки смешайте горячий кофе с сахаром до растворения. Для крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до пиков, добавьте сыр и аккуратно перемешайте. Каждый корж пропитайте кофейным сиропом, смажьте кремом и соберите торт. Обмажьте кремом бока и верх. Украсьте целыми орехами или тёртым шоколадом. Дайте торту пропитаться в холодильнике 5-6 часов.

