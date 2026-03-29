Торопитесь, пока не поздно: календарь посева многолетников для занятых дачников — инструкция по месяцам

Чтобы однолетние цветы радовали буйством красок все лето, важно вовремя посеять их на рассаду. Каждая культура требует своего срока: одни развиваются медленно и нуждаются в раннем старте, другие растут стремительно и ждут устойчивого тепла.

Весь март можно сеять львиный зев, вербену, петунию, лобелию и сальвию — они успеют сформировать крепкие кустики к моменту высадки. Ближе к концу марта наступает очередь астры, алиссиума, агератума, целозии, а также долихоса и флокса Друммонда.

Апрель отдан быстрорастущим культурам, которые нельзя сеять раньше, иначе рассада перерастет. В начале и середине месяца высевают циннии, амарант, бархатцы, годецию, космею, гелихризум, настурцию, однолетние георгины, кохию и скабиозу.

Май подходит только для посева космеи и настурции — через рассаду они зацветут раньше и будут радовать дольше. Соблюдая эти несложные сроки, вы избежите ошибок и получите здоровую рассаду, которая превратит ваш участок в цветущий рай.

