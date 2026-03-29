29 марта 2026 в 15:00

Торопитесь, пока не поздно: календарь посева многолетников для занятых дачников — инструкция по месяцам

Фото: D-NEWS.ru
Чтобы однолетние цветы радовали буйством красок все лето, важно вовремя посеять их на рассаду. Каждая культура требует своего срока: одни развиваются медленно и нуждаются в раннем старте, другие растут стремительно и ждут устойчивого тепла.

Весь март можно сеять львиный зев, вербену, петунию, лобелию и сальвию — они успеют сформировать крепкие кустики к моменту высадки. Ближе к концу марта наступает очередь астры, алиссиума, агератума, целозии, а также долихоса и флокса Друммонда.

Апрель отдан быстрорастущим культурам, которые нельзя сеять раньше, иначе рассада перерастет. В начале и середине месяца высевают циннии, амарант, бархатцы, годецию, космею, гелихризум, настурцию, однолетние георгины, кохию и скабиозу.

Май подходит только для посева космеи и настурции — через рассаду они зацветут раньше и будут радовать дольше. Соблюдая эти несложные сроки, вы избежите ошибок и получите здоровую рассаду, которая превратит ваш участок в цветущий рай.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Лиловый ковер увидят даже из космоса: этот многолетник цветет ярче лаванды и растет без ухода
Общество
Лиловый ковер увидят даже из космоса: этот многолетник цветет ярче лаванды и растет без ухода
Общество
Прищипывать не надо — кустится сама: вырастет компактным шаром, усыпанным крупными цветами
Общество
Выбираю сорта, которые цветут в разное время, — и сад не пустует с мая по октябрь. Многолетники для непрерывного цветения
Общество
Дачникам рассказали, как навсегда избавиться от клещей
Общество
Красота участка без дизайнера — 3 кустарника, которые преобразят сад без лишнего ухода
Мария Левицкая
М. Левицкая
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

