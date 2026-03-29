Прищипывать не надо — кустится сама: вырастет компактным шаром, усыпанным крупными цветами

Цинния — это настоящая находка для садоводов, которые хотят получить роскошный цветник с минимальными усилиями. Ее главное преимущество в том, что растение прекрасно кустится самостоятельно, без прищипки и формировки.

В отличие от многих других однолетников, цинния от природы растет компактным пышным шаром, который с каждым днем становится все гуще и в итоге превращается в настоящий букет, усыпанный крупными яркими цветами.

Вырастить циннию из семечка до цветущего куста очень просто: семена сеют на рассаду в апреле, а в мае можно сеять прямо в грунт. Всходы появляются быстро и дружно, а через 2–2,5 месяца растение уже радует первыми цветами.

Цинния засухоустойчива, не боится жаркого солнца и цветет непрерывно с июля до самых заморозков. Ее крупные махровые и полумахровые соцветия самых разнообразных оттенков — от нежно-розовых до огненно-оранжевых и бордовых.

Ранее был назван цветок на замену петуниям — цветет в 10 раз пышнее, не боится дождей и жары.