29 марта 2026 в 09:28

Прищипывать не надо — кустится сама: вырастет компактным шаром, усыпанным крупными цветами

Фото: D-NEWS.ru
Цинния — это настоящая находка для садоводов, которые хотят получить роскошный цветник с минимальными усилиями. Ее главное преимущество в том, что растение прекрасно кустится самостоятельно, без прищипки и формировки.

В отличие от многих других однолетников, цинния от природы растет компактным пышным шаром, который с каждым днем становится все гуще и в итоге превращается в настоящий букет, усыпанный крупными яркими цветами.

Вырастить циннию из семечка до цветущего куста очень просто: семена сеют на рассаду в апреле, а в мае можно сеять прямо в грунт. Всходы появляются быстро и дружно, а через 2–2,5 месяца растение уже радует первыми цветами.

Цинния засухоустойчива, не боится жаркого солнца и цветет непрерывно с июля до самых заморозков. Ее крупные махровые и полумахровые соцветия самых разнообразных оттенков — от нежно-розовых до огненно-оранжевых и бордовых.

Ранее был назван цветок на замену петуниям — цветет в 10 раз пышнее, не боится дождей и жары.

Проверено редакцией
Читайте также
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь
Каждый год выделяю под них уголок: сажаю сухоцветы — красота в саду, а зимой в букетах дома
Общество
Марганцовка, перекись, нашатырь — стоп: эти средства не помогают, а калечат вашу рассаду
Общество
Перегной, торф и песок — готовим урожайную землю своими руками для томатов, перцев и огурцов
Общество
Забудьте про подоконники с рассадой: посейте этих красавцев, они цветут так, что соседи завидуют
Общество
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

