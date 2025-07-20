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20 июля 2025 в 08:19

Топим сердца: котлеты с подливкой, от которых не оторваться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты с подливкой на сковороде — одно из тех простых домашних блюд, которые никогда не надоедают. Мягкое мясо, сочная подлива без муки и яиц, нежный аромат — именно так котлеты получаются лёгкими и не разваливаются.

Этот рецепт подойдёт для ужина или обеда, когда хочется вкусно, быстро и без заморочек. Попробуйте приготовить их именно так — проверено на кухнях многих хозяек.

Что понадобится

  • Мясной фарш — 650 г
  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Вода — 300 мл
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Панировочные сухари — 2 ст. л.
  • Майоран — 1 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Свежая петрушка — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль и смесь перцев — по вкусу

Как приготовить пошагово

1. Подготовьте ингредиенты.
Фарш лучше брать домашний — сочный и жирный, например из свиной шейки. Лук, морковь и сметану разделите: часть уйдёт в фарш, часть — в подливу.

2. Сделайте основу фарша.
Измельчите лук и чеснок в блендере с 50 мл воды до кашицы. Добавьте к фаршу вместе со сметаной, сухарями, майораном, солью и перцем. Хорошо вымесите и «отбейте» фарш об миску, чтобы он стал однородным и плотным.

3. Сформируйте котлеты.
Сделайте 8 овальных плоских котлет весом по 100–110 г.

4. Обжарьте котлеты.
Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с двух сторон до румяной корочки.

5. Приготовьте овощи.
Пока жарятся котлеты, нарежьте вторую луковицу и натрите морковь. В той же сковороде, где жарились котлеты, обжарьте лук, через пару минут — морковь, ещё через минуту — томатную пасту. Если паста кислая, добавьте щепотку сахара.

6. Сделайте подливку.
Влейте 250 мл воды, добавьте сметану, соль и перец, перемешайте. Выложите котлеты обратно в сковороду, накройте крышкой и тушите 10 минут.

7. По желанию измельчите подливу.
Если хотите сделать её однородной, котлеты выньте, а соус пробейте блендером.

8. Подавайте.
Котлеты с подливкой получаются сочные, мягкие и очень домашние. Подойдут к картофелю, гречке или свежему хлебу.

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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