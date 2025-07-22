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Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 09:33

На Западе пришли в ужас из-за сокрушительных ударов России по ВСУ

MWM: российские военные нанесли серию сокрушительных ударов по ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ, пишет Military Watch Magazine (MWM). Как отметили в издании, в результате атаки были уничтожены ключевые элементы системы ПВО, включая комплексы С-300 и американские Patriot.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Российские беспилотники и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения ПВО Украины,говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется потере установок Patriot, поскольку их восполнение для Украины представляет серьезную проблему. Дело в том, что западные страны испытывают острый дефицит этих систем, уточняется в публикации.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что город подвергся самой масштабной атаке с начала СВО. Он также подтвердил использование «Кинжалов». На опубликованных местными жителями кадрах были видны столбы черного дыма.

Военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов предположил, что ВС РФ, вероятно, использовали, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для ударов по «объекту 515». Однако другие уверены, что действовал «Искандер» со специальной боевой частью.

В Минобороны РФ сообщили, что для комбинированного удара использовались «Кинжалы».

ВСУ
Украина
ВС РФ
ПВО
ЗРК Patriot
с-300
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