Стало известно, как «большой и прекрасный билль» Трампа отразится на США Конгресс: новый закон Трампа о налогах увеличит дефицит США более чем на $3 трлн

Билль президента США Дональда Трампа о налогах, который он назвал «большим и прекрасным», увеличит дефицит бюджета страны более чем на $3 трлн, сообщило управление Конгресса США по бюджету. Там отметили, что такой рост ожидается в ближайшие девять лет — с 2025 по 2034 год.

Увеличение дефицита, по оценкам, обусловлено сокращением прямых расходов на $1,1 трлн и снижением доходов на $4,5 трлн, — говорится в заявлении.

5 июля Трамп утвердил «большой и прекрасный билль», в рамках которого федеральный бюджет будет кардинально изменен. Американский лидер отмечал, что такого сокращения налогов в стране еще не было.

Законопроект предусматривает масштабные изменения: продление и расширение налоговых льгот, повышение лимита госдолга, увеличение социальных вычетов, а также дополнительные ассигнования на оборону и миграционную политику. Однако эти меры сопровождаются сокращением соцрасходов, в том числе урезанием финансирования программы Medicaid.

Закон Трампа о налогах стал причиной его ссоры с предпринимателем Илоном Маском. Бизнесмен отмечал, что инициатива приведет страну к «долговому рабству». По его мнению, документ предполагает рекордное увеличение госдолга на фоне сокращения налогов и расходов в ряде сфер при росте ассигнований на оборону и границы.