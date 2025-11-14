Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:30

Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины

В бундестаге одобрили проект бюджета на 2026 год с помощью Украине на €11,5 млрд

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Профильный комитет бундестага согласовал проект бюджета на 2026 год, включающий финансовую помощь Украине в размере €11,5 млрд (почти 1,1 трлн рублей), сообщает DPA. Это на €3 млрд (283 млрд рублей) больше изначально запланированных средств.

Первоначально правительство ФРГ закладывало €8,5 млрд (почти 802 млрд рублей) на помощь Украине, однако коалиция решила добавить средства. Они пойдут на поставку артиллерийских запасов, БПЛА, бронетранспортеров, а также «на замену» двух систем Patriot. В министерстве обороны отмечают, что это крупнейший объем помощи Украине, когда-либо предусмотренный немецким бюджетом.

Заседание бюджетного комитета длилось около 15 часов и завершилось в 05:00 (07:00 мск) 14 ноября. Общий объем расходов бюджета составит €524,5 млрд (49,5 трлн рублей), на €4 млрд (377 млрд рублей) больше первоначального плана. Правительство намерено профинансировать более €180 млрд (почти 17 трлн рублей) за счет заимствований, включая средства на оборонную инфраструктуру для ВС страны. Уровень заимствований станет вторым по величине в истории ФРГ после бюджета 2021 года во время пандемии.

Ожидается, что бундестаг проголосует по проекту бюджета в ходе сессий, запланированных на 25–28 ноября.

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его коалиция распалась из-за невозможности достичь договоренности относительно выделения €15 млрд (1,4 трлн рублей) на поддержку Украины. По его словам, правительственный кризис можно было предотвратить, если бы партнеры по коалиции согласились превысить лимит «долгового тормоза».

Германия
Украина
Бундестаг
бюджеты
