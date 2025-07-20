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20 июля 2025 в 09:35

Крыжовник по-царски: готовим изумрудное варенье

Рецепт варенья из крыжовника Рецепт варенья из крыжовника Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это варенье не зря зовется царским: вкус у него благородный, цвет — прозрачный, с янтарно-зеленым отливом. В старину его подавали к чаю в лучших домах. А еще оно считалось символом лета, заботы и домашнего уюта. Приготовить такое лакомство несложно — главное, немного терпения.

Для классического варианта понадобится 1 кг недозрелого зеленого крыжовника — твердого, но сочного. Ягоды аккуратно промывают, очищают от хвостиков и прожилок, затем каждую прокалывают зубочисткой, чтобы не лопнула при варке. Если хочется добиться «царской прозрачности», можно разрезать ягоды и вынуть семена — это трудоемко, но результат того стоит.

Крыжовник заливают холодной водой и оставляют на 5–6 часов — лучше с добавлением нескольких вишневых листьев: не только для вкуса, но и для насыщенного цвета. Затем воду сливают, варят из нее сироп: 1,2 кг сахара на 300 мл воды, доводят до кипения и заливают ягоды. Дают настояться 3–4 часа.

После этого варенье доводят до кипения, снимают пену и томят 10 минут. Остужают и повторяют процедуру дважды с перерывами в несколько часов.

Разливать готовое варенье лучше в стерилизованные банки — так оно простоит до зимы, напоминая о лете. Подавать можно с тостами, блинчиками, творогом или просто с горячим чаем.

  • Совет: если добавить немного лимонной кислоты в сироп — варенье получится ярче и не засахарится.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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