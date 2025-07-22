Россиянам объяснили, как выбрать матрас и не погубить спину Терапевт Заплавнова: для здоровья спины следует выбирать матрас с пружинами

Матрас с пружинами является оптимальным выбором для тех, кто заботится о здоровье спины, заявила NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. По ее словам, данный тип матрасов подстраивается под изгибы тела и выдерживает большую нагрузку.

Лучше выбирать пружинные матрасы. Они подстраиваются под изгибы тела и могут выдерживать большую нагрузку. При выборе обращайте внимание на количество пружин: чем их больше, тем удобнее будет изделие. Среднее значение — 550 пружин. Преимущественно выбирать матрасы с блоком независимых пружин, — сказала Заплавнова.

Она уточнила, что существуют два типа наполнителя — пена и натуральный латекс, однако здесь следует ориентироваться на финансовые возможности. По словам Заплавновой, немаловажную роль играет жесткость матраса. Терапевт отметила, что существуют специальные таблицы для более индивидуального подбора жесткости по возрасту и весу.

Мягкие матрасы подходят пожилым и людям весом до 50 кг, так как позволяют позвоночнику расслабиться и не давят на мягкие ткани. Большинству людей подходят матрасы средней жесткости. В них сочетаются твердые и мягкие слои, например, кокосовая койра и пена. За счет этого изделие поддерживает позвоночник, но при этом сон остается комфортным, — объяснила Заплавнова.

Она добавила, что следует выбирать ортопедическую подушку. Врач посоветовала исходить из ширины плеча от основания шеи до вершины плечевого сустава — высота валика должна соответствовать этой мерке. Кроме того, уточнила Заплавнова, форму подушки нужно подбирать с учетом положения сна: на животе, спине или боку.

Ранее аллерголог Надежда Логина заявила, что ортопедические подушки могут содержать латекс и другие наполнители, вызывающие аллергию. По ее словам, сон на подобных постельных принадлежностях грозит отеком Квинке.