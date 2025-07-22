Мишустин назвал отрасль, в которой Россия занимает лидирующие позиции Мишустин: Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна

Россия является одним из лидеров рынка зерна, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросу о развитии экспорта зерна. По его словам, которые приводит РИА Новости, государство вносит значительный вклад в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Тем самым — вносить существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка, — отметил Мишустин.

Глава правительства напомнил о рекордных показателях прошлого года: урожай зерновых и зернобобовых составил почти 130 млн тонн. Это не только полностью обеспечило внутренние потребности страны, но и позволило направить на экспорт рекордные объемы продукции, отметил он.

Ранее Мишустин заявил, что скоростная автомагистраль М-12 «Восток» в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Глава правительства подчеркнул стратегическое значение данного проекта.