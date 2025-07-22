Экс-адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ушел на СВО Участвующий в деле о теракте в «Крокусе» адвокат Ярин отправился на спецоперацию

Адвокат Александр Ярин, который представлял интересы фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова, ушел добровольцем на специальную военную операцию, сообщила мать подсудимого. По ее словам, которые приводит РИА Новости, защитник больше не представляет интересы ее сына.

Ярин добровольцем ушел на СВО, в связи с этим он перестал представлять интересы Касимова, — сказала собеседница агентства.

Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. В суде он не признал вину и заявил, что не знал о планах квартиросъемщиков устроить нападение.

Ранее стало известно, что руководитель управления физкультуры и спорта в Воронеже Максим Шляхта заключил контракт о прохождении военной службы и ушел на СВО. Глава города Сергей Петрин пояснил, что чиновник возглавил структуру в начале июня текущего года. Вместо него управление возглавит Галина Лангавая.

До этого сообщалось, что бывший сенатор и экс-депутат Заксобрания Новосибирской области Владимир Лаптев ушел на спецоперацию. В конце 2023 года он был приговорен к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и взятках.