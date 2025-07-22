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22 июля 2025 в 14:13

«Сыновний долг»: в СФ высказались о лечении родителей Сырского в Москве

Сенатор Джабаров усомнился, что Сырский причастен к лечению родителей в Москве

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский вряд ли причастен к лечению родителей в Москве, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, даже если главком лично направил семью в столицу России, то следует относиться к этому спокойно, так как родители — это святое.

Родители Сырского проживают в России, поэтому я сомневаюсь, что он отправил их на лечение в Москву. Я думаю, что они сами или их кто-то отправил, но Сырский здесь ни при чем. У его родителей на самом деле российская патриотическая позиция. А с ним все ясно, но я не буду вникать в эти детали. Я думаю, что это некорректно. Родители для всех — это святое. Если он приложил руку к оказанию им помощи, то это его сыновний долг, поэтому надо спокойно к этому относиться, — сказал Джабаров.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Сырский отправил родителей в Москву на лечение. По данным канала, 86-летний отец военного находится в тяжелом состоянии из-за заболевания головного мозга, которое обострилось после коронавируса.

Александр Сырский
Украина
Россия
Владимир Джабаров
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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