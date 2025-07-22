«Претензии ко многим»: политолог о выходе США из международных организаций

США выходят из организаций, которые считают неважными и незначимыми, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, комментируя решение главы Белого дома Дональда Трампа о выходе из ЮНЕСКО. По его словам, американский лидер не видит способа извлечения прибыли из объединения или расширения сферы влияния.

Претензии ко многим. Трамп раньше озвучивал: «Я выйду из НАТО». Потом они озвучивали: «Выйдем вообще из ООН». То есть ЮНЕСКО — это часть ООН. Поэтому сейчас смысла гадать нет, но они пока выходят из тех организаций, которые, по мнению Трампа, не так важны и не так значимы. То есть там, где нельзя получить какую-то прибыль или расширить зону влияния и так далее, — сказал Блохин.

Ранее Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО. По словам зампредставителя Белого дома Анны Келли, в американской администрации недовольны «пропалестинской и прокитайской предвзятостью» организации. Кроме того, отметила она, в Вашингтоне выступают против мер по продвижению инклюзивности.