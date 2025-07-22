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22 июля 2025 в 06:20

Россиянам ответили, кому достается автомобиль при разводе

Адвокат Матинова: при разводе автомобиль достается тому, кто на нем ездил

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При разделе имущества через суд во время развода автомобиль достается тому супругу, который фактически пользовался машиной, заявила NEWS.ru адвокат Анастасия Матинова. По ее словам, если в собственности находилось две машины, то каждый получает свою, но с компенсацией стоимости на момент раздела.

Если между супругами возник спор, кому именно нужно передать автомобиль, то каждый из супругов должен доказать нуждаемость в данном имуществе, фактическое пользование и содержание до расставания. Суд чаще передает автомобиль тому, кто фактически на нем ездил. Если в собственности супругов находилось несколько машин, то суд передаст в собственность каждому свой автомобиль, при этом взыскав в пользу второго супруга компенсацию за разницу в стоимости на момент раздела, — сказала Матинова.

Она уточнила, что раздел движимого имущества осложняется тем, что автомобиль относится к категории неделимых вещей. По словам Матиновой, при отсутствии брачного договора раздел общего имущества супругов происходит в равных долях. При этом, отметила адвокат, претендующий на машину супруг может обратиться в суд.

В пользу другого супруга будет взыскана компенсация исходя из рыночной стоимости автомобиля на момент его раздела в суде. Если машина приобретается за счет кредитных средств, то автомобиль может находиться в залоге до погашения обязательств по выплате денежных средств. В таком случае, на совершение любых юридически значимых действий с автомобилем обязательно потребуется согласие залогодержателя. Кредитные обязательства также могут быть признаны общими, если полученные средства были направлены на покупку автомобиля, — добавила Матинова.

Ранее адвокат Мария Косицкая заявила, что в России в брачных контрактах невозможно прописать компенсацию за супружескую измену и предусмотреть какую-либо ответственность за это. По ее словам, этот поступок не расценивается как административное или уголовное нарушение.

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