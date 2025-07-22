Россиянам ответили, кому достается автомобиль при разводе Адвокат Матинова: при разводе автомобиль достается тому, кто на нем ездил

При разделе имущества через суд во время развода автомобиль достается тому супругу, который фактически пользовался машиной, заявила NEWS.ru адвокат Анастасия Матинова. По ее словам, если в собственности находилось две машины, то каждый получает свою, но с компенсацией стоимости на момент раздела.

Если между супругами возник спор, кому именно нужно передать автомобиль, то каждый из супругов должен доказать нуждаемость в данном имуществе, фактическое пользование и содержание до расставания. Суд чаще передает автомобиль тому, кто фактически на нем ездил. Если в собственности супругов находилось несколько машин, то суд передаст в собственность каждому свой автомобиль, при этом взыскав в пользу второго супруга компенсацию за разницу в стоимости на момент раздела, — сказала Матинова.

Она уточнила, что раздел движимого имущества осложняется тем, что автомобиль относится к категории неделимых вещей. По словам Матиновой, при отсутствии брачного договора раздел общего имущества супругов происходит в равных долях. При этом, отметила адвокат, претендующий на машину супруг может обратиться в суд.

В пользу другого супруга будет взыскана компенсация исходя из рыночной стоимости автомобиля на момент его раздела в суде. Если машина приобретается за счет кредитных средств, то автомобиль может находиться в залоге до погашения обязательств по выплате денежных средств. В таком случае, на совершение любых юридически значимых действий с автомобилем обязательно потребуется согласие залогодержателя. Кредитные обязательства также могут быть признаны общими, если полученные средства были направлены на покупку автомобиля, — добавила Матинова.

Ранее адвокат Мария Косицкая заявила, что в России в брачных контрактах невозможно прописать компенсацию за супружескую измену и предусмотреть какую-либо ответственность за это. По ее словам, этот поступок не расценивается как административное или уголовное нарушение.