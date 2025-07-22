Россиянам объяснили, каких водителей стоит опасаться

На неадекватного водителя могут указывать четыре признака, основным из которых считается агрессивное и рискованное вождение, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова. Она добавила, что неадекватные водители могут проявлять агрессивность, сигналя другим участникам движения по любому поводу.

Механические повреждения, проблемы с освещением, сильно грязный или поврежденный автомобиль может указывать на безразличие водителя. Внешний вид водителя тоже могут многое о нем сказать. Признаки видимой неадекватности — это сонный вид, разговор по телефону за рулем, спор с пассажирами, — рассказала психолог.

Врач сообщила, что такое поведение за рулем — это асоциальный поступок. Более того, такой водитель явно испытывает глубокие психологические проблемы и ему требуется профессиональная диагностика у клинического психолога или психиатра.

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