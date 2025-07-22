Режиссер Салбиев раскрыл, о чем Юрий Кара сожалел в день смерти Актер Салбиев: в день смерти Кара жалел, что не может быть на похоронах Мороза

Сценарист заслуженный деятель искусств России Юрий Кара сожалел, что не может быть на похоронах Юрия Мороза, так как находился на тот момент в Ялте, сообщил кинорежиссер и актер Аким Салбиев на церемонии прощания с автором культовых фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в день ухода из жизни Кары они переписывались с ним по этому поводу.

В день его ухода мы переписывались эсэмэсками, он был в Ялте, и он сожалел, что не может быть на похоронах Юры Мороза, нашего однокурсника и его друга. Они учились в одной школе, с разницей в два класса. И я представляю, как ему было тяжело, и сердце не выдержало, — отметил Салбиев.

Кара скончался 17 июля на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт — ранее режиссер уже переносил проблемы с сердцем. Кара, начинавший карьеру как ученый-физик, вошел в историю российского кино.

Мороз ушел из жизни 14 июля в возрасте 68 лет. Режиссера похоронили рядом с его первой супругой Мариной Левтовой, матерью актрисы Дарьи Мороз. Она скончалась 27 февраля 2000 года после аварии на снегоходе.