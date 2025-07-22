Режиссер Салбиев раскрыл, о чем Юрий Кара сожалел в день смерти

Сценарист заслуженный деятель искусств России Юрий Кара сожалел, что не может быть на похоронах Юрия Мороза, так как находился на тот момент в Ялте, сообщил кинорежиссер и актер Аким Салбиев на церемонии прощания с автором культовых фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в день ухода из жизни Кары они переписывались с ним по этому поводу.
В день его ухода мы переписывались эсэмэсками, он был в Ялте, и он сожалел, что не может быть на похоронах Юры Мороза, нашего однокурсника и его друга. Они учились в одной школе, с разницей в два класса. И я представляю, как ему было тяжело, и сердце не выдержало, — отметил Салбиев.
Кара скончался 17 июля на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт — ранее режиссер уже переносил проблемы с сердцем. Кара, начинавший карьеру как ученый-физик, вошел в историю российского кино.
Мороз ушел из жизни 14 июля в возрасте 68 лет. Режиссера похоронили рядом с его первой супругой Мариной Левтовой, матерью актрисы Дарьи Мороз. Она скончалась 27 февраля 2000 года после аварии на снегоходе.