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21 июля 2025 в 15:22

В Госдуме объяснили, где можно отдохнуть с семьей за 100 тысяч рублей

Депутат Тарбаев: отдохнуть с семьей при минимальных тратах можно в Черноземье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдохнуть всей семьей с минимальными тратами можно в районе Черноземья, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, туда можно добраться на автомобиле. Так парламентарий ответил на вопрос, где в стране можно отдохнуть с семьей на 100 тысяч рублей.

Я думаю, что это где-то в районе Черноземья. То есть можно поехать, добраться туда на автомобиле, соответственно, провести время там, может, даже в нескольких разных гостиницах пожить, если у вас отдых такой активный. Если отдых пассивный, то, я думаю, есть масса предложений, связанных с Поволжьем у нас, — уточнил Тарбаев.

Депутат обратил внимание на Чувашию, Казань, Нижний Новгород в качестве мест для отдыха. Также он допустил, что в доступную для семьи сумму может обойтись поездка по Золотому кольцу.

Понятно, что можно платить миллион рублей, но мы говорим о минимальных расходах. Поэтому в этом смысле предложений довольно много, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в моду входит устойчивый туризм, где путешественники заботятся о природе, культурном наследии и развитии локальной экономики. Такой вид отдыха набирает популярность наряду с пляжным и познавательным.
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