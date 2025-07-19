Путин назвал сотрудника ММК «хитрюгой», сделав его местным героем

Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, получивший от президента России Владимира Путина характеристику «хитрюга», заявил РИА Новости, что многие благодарят его за то, что он озвучил тему ипотеки для молодых семей в беседе с лидером страны. По словам металлурга, его поддержали многие коллеги и близкие, а также пользователи социальных сетей, однако были и те, кто выразил скепсис.

Было волнительно задавать вопрос президенту. Реакция людей, как всегда, различная. Молодые люди в основном благодарят за актуальный для них вопрос, люди более старшего возраста вообще не верят, что я сотрудник ММК, — сказал собеседник агентства.

Во время рабочего визита в Магнитогорск 16 июля Путин провел встречу с сотрудниками ММК. 24-летний работник предприятия Плеханов рассказал главе государства о том, что они с супругой откладывают рождение ребенка из-за несоответствия требованиям действующих жилищных программ. Молодой человек предложил изменить условия программы «Молодая семья», предусмотрев возможность получения льготной ипотеки для бездетных пар при условии их намерения завести детей в ближайшие два — четыре года. Президент, выслушав предложение, в шутливой форме назвал работника «хитрюгой».

Ранее председатель Госумы Вячеслав Володин выступил с инициативой о введении дифференцированных ипотечных ставок по регионам России. По мнению спикера, такой подход будет способствовать экономическому развитию различных территорий страны.