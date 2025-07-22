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22 июля 2025 в 12:01

Кинорежиссер Салбиев оценил дебютный фильм Кары

Кинорежиссер Салбиев назвал пронзительным фильм Кары «Завтра была война»

Аким Салбиев Аким Салбиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фильм «Завтра была война», который стал дебютом и дипломной работой заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссера и сценариста Юрия Кары, является очень глубоким и пронзительным произведением, заявил режиссер Аким Салбиев после церемонии прощания с артистом. Он добавил, что именно Кара стал основоположником популярных в 1990-е годы фильмов, вроде «Бандитского Петербурга», передает корреспондент NEWS.ru.

Он сделал такой фильм глубокий, содержательный, пронзительный, «Завтра была война». И потом он начал дружить с Фазилем Искандером, потом следующая картина была «Ночь со Сталиным», он человек очень был настоящий, хороший, — сказал Салбиев.

Ранее Салбиев заявил, что Кара сожалел из-за невозможности быть на похоронах Юрия Мороза, так как находился на тот момент в Ялте. По его словам, в день ухода из жизни Кары они переписывались с ним по этому поводу.

Кара скончался 17 июля на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт — ранее режиссер уже переносил проблемы с сердцем. Кара, начинавший карьеру как ученый-физик, вошел в историю российского кино.

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