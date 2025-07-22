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22 июля 2025 в 11:33

Участковый вновь пойдет под суд за халатность после убийства школьницы

В Новосибирске снова будут судить участкового за халатность после убийства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Новосибирске областной суд снова рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего участкового, обвиняемого в халатности, пишет «КП-Новосибирск». Дело завели после убийства 17-летней школьницы в Нижней Ельцовке в 2022 году.

Тогда 27-летний мигрант жестоко убил свою несовершеннолетнюю бывшую девушку. По данным следствия, мать погибшей еще за год до преступления обращалась к участковому с жалобами на мужчину. Женщина утверждала, что сообщала полицейскому о побоях и угрозах убийства в адрес дочери, но должных мер принято не было.

Участковый проводил проверки по жалобам, но уголовные дела не возбуждал. Первоначально суд признал его невиновным, однако семья погибшей девушки не согласилась с этим. Прокуратуре удалось обжаловать оправдательный приговор. В итоге суд отменил его, направив дело на новое рассмотрение.

Ранее в Кемерово родственники 74-летнего пенсионера обвинили в халатности медиков клинической больницы. По их словам, пациента привязывали к кровати, не обеспечивали нормальный уход и питание. Из-за этого у мужчины появились пролежни и мышечная атрофия.

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