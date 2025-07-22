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22 июля 2025 в 11:49

«Там собирают режиссеров»: киножурналист высказался о смерти Кары

Шнейдеров допустил, что режиссеров будто собирают на «том свете» для съемок

Давид Шнейдеров на церемонии прощания с режиссером Юрием Карой Давид Шнейдеров на церемонии прощания с режиссером Юрием Карой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российских режиссеров будто собирают на том свете для съемок новых фильмов, заявил киножурналист Давид Шнейдеров на прощании с Юрием Карой. Он вспомнил, как несколько дней назад из жизни ушли коллеги кинематографиста по цеху — Александр Митта и Юрий Мороз, оба скончались 14 июля, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы много лет общались, и я в достаточно теплых отношениях с его дочерью Юлей, замечательным телевизионным режиссером и продюсером. Очень жалко, что Юра так рано и безвременно ушел. И вообще, эти дни: Митта, Мороз, Кара. Как будто «там» собирают режиссеров. Возможно, новое кино собираются снимать, — поделился журналист.

Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ, кинорежиссером и сценаристом проходит в Центральной клинической больнице № 1. Проводить в последний путь Кару пришли близкие, родные и коллеги. Здесь же заметили вдову и дочь режиссера.

Ранее выпускница ВГИКа сообщила, что когда Кара преподавал в вузе, то учил своих студентов на все иметь собственное мнение. Также режиссер воспитывал в студентах внутренних критиков.

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