В Москве проходит прощание с автором культовых фильмов Юрием Карой В Москве проходит прощание с режиссером Юрием Карой

В Москве проходит церемония прощания с кинорежиссером, сценаристом и заслуженным деятелем искусств России Юрием Карой. Близкие, родные и коллеги режиссера прибыли в Центральную клиническую больницу №1, чтобы проводить его в последний путь, передает корреспондент NEWS.ru. Среди них вдова и дочь Кары.

Автор культовых фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита» скончался на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт — ранее режиссер уже переносил проблемы с сердцем. Кара, начинавший карьеру как ученый-физик, вошел в историю российского кино.

По словам дочери, Кара оставался творчески активным до последних дней и недавно завершил работу над новым сценарием. Здоровье режиссера подорвал перенесенный коронавирус. После февральского инфаркта он с трудом восстанавливал речь.

Ранее народный артист РФ актер Виктор Раков, исполнивший роль Мастера, назвал смерть Кары неожиданной, а самого режиссера очень деликатным, добрым, улыбчивым, профессиональным человеком. По его словам, кончина режиссера стала утратой для отечественного кино.