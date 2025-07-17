Дочь режиссера «Воров в законе» раскрыла детали смерти отца Дочь режиссера Кары Юлия заявила, что отец умер в реанимации ялтинской больницы

Известный режиссер Юрий Кара умер в реанимации одной из больниц Ялты, сообщила его дочь Юлия в разговоре с 360.ru. По ее словам, отец скончался после третьего сердечного приступа.

Смерть стала неожиданной, мы надеялись на лучшее, — призналась наследница кинематографиста.

Семья Кары приехала в Крым, чтобы поддержать режиссера в восстановлении после инфаркта, перенесенного в феврале. Несмотря на усилия родных, его здоровье резко ухудшилось.

По словам дочери, Кара оставался творчески активным до последних дней и недавно завершил работу над новым сценарием. Сейчас Юлия оформляет документы для отправки тела отца в Москву поездом в ночь на 18 июля.

Здоровье режиссера подорвал перенесенный коронавирус. После февральского инфаркта он с трудом восстанавливал речь.

17 июля стало известно о смерти Юрия Кары на 71-м году жизни. Режиссер известен по фильмам «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита». Кара родился в Донецке, работал инженером-радиофизиком и учился во ВГИК, сняв затем одну из самых дорогих кинолент 90-х.