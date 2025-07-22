В Турции раскрыли, чего ждут от новых российско-украинских переговоров Фидан надеется на шаги по укреплению доверия между Россией и Украиной

Анкара надеется, что Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров предпримут конкретные шаги для укрепления доверия, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Стороны, по его словам, встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, передает РИА Новости. Точная дата встречи пока не раскрывается.

Наша цель — обеспечить, чтобы стороны продолжали разговаривать друг с другом, а также реализовать шаги по укреплению доверия, которые принесут результаты на местах, — сказал Фидан.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ключевой темой предстоящего третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле станут проекты меморандумов о мирном урегулировании, которыми обменялись в ходе второго раунда. По его словам, в ходе встречи будут подняты и другие вопросы.

При этом он подчеркнул, что Кремль не рассчитывает на прорывы из разряда чудес на переговорах. По его словам, РФ намерена и дальше добиваться реализации своих интересов и выполнить те задачи, которые ставились изначально.