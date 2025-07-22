В Госдуме раскрыли судьбу уличных животных, которых запретят кормить

Дальнейшая судьба бездомных животных, которых планируют запретить кормить у многоэтажек, в законопроекте не прописала, сообщил NEWS.ru один из авторов инициативы, член рабочей группы, депутат Госдумы Владимир Самокиш. По его словам, собаки будут мигрировать в поисках еды, а всех, кто подлежит отлову, поймают и доставят в спецучреждения.

Собака — это животное мигрирующее, и если ее в одном месте перестали кормить, она начинает искать другое место. Поэтому здесь особых проблем не видим. Если она подлежит отлову, значит, ее надо отлавливать. Предметом регулирования законопроекта не является определение дальнейшей судьбы безнадзорных животных, — заявил Самокиш.

На вопрос, не станут ли животные проявлять большую агрессию из-за голода, депутат ответил отрицательно. По его мнению, они, наоборот, агрессивно охраняют места, где их подкармливают. Он также посоветовал всем, кто переживает за судьбу животных, взять уличную собаку домой: отмыть ее, сделать необходимые прививки и дальше о ней заботиться.

Ранее члены рабочей группы Госдумы предложили запретить кормление бродячих животных возле многоквартирных домов, больниц, спортплощадок, школ и других объектов. Список мест могут дополнить региональные и муниципальные власти. За нарушение будет предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.